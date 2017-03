Algérie: Le potentiel d'investissement au pays exposé à Washington

Evoquant les relations algéro-américaines, l'ambassadeur a indiqué qu'elles sont "fortes, variées, dynamiques, concrètes et promises à un avenir meilleur", en relevant au passage la coopération entre les deux capitales dans les domaines militaire, commerciale et sécuritaire.

A ce propos, il a mentionné que l'Algérie a démontré avec succès ses capacités à maintenir la sécurité tout au long de ses frontières et partant à renforcer la sécurité dans la région tout en s'engageant dans la restauration de la paix au Mali et en Libye.

"Ce n'est pas pour se vanter de dire que l'Algérie s'en est mieux tirée que les autres pays pétroliers, c'est encore une réalité: l'Algérie a soigneusement géré ses ressources naturelles et financières et investi judicieusement en poursuivant la consolidation de son rôle comme un pays stable et fort', a déclaré le diplomate algérien.

Se référant aux derniers rapports et constats de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire internationale, M. Bouguerra a indiqué que l'Algérie constituait un bon exemple en matière de politique budgétaire, alors que son économie devrait connaître une croissance appréciable de 3,9% en 2017.

M. Bouguerra a indiqué que le gouvernement et en application des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a engagé durant les deux dernières années des réformes pour atténuer l'impact de la baisse des cours de pétrole et mettre en place un nouveau modèle de croissance qui va réduire significativement la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures.

