Algérie: L'importance du dépistage précoce des polyarthrites rhumatoïdes souligné à El-Oued

El — OUED - L'importance du dépistage précoce des polyarthrites rhumatoïdes pour en éviter les complications a été soulignée, vendredi à El-Oued, par les participants au 15ème congrès national de l'association des rhumatologues algériens privés.

Le dépistage précoce des polyarthrites rhumatoïdes est devenu aujourd'hui une nécessité pressante au vu des résultats des recherches scientifiques modernes donnant lieu à un traitement médical délicat, a indiqué le président de l'Association précitée qui dirige les travaux du congrès, Ameur Louafi.

De plus, le traitement dans les cliniques privées spécialisées en rhumatologie "se doit d'être appuyé par une coordination avec d'autres spécialités médicales et chirurgicales, telles que la chirurgie orthopédique, la neurochirurgie, la médecine du sport, l'imagerie et l'échographie", a-t-il expliqué.

Diverses communications scientifiques dans le domaine médical seront animées lors des travaux de ce 15ème congrès, pour un approfondissement des connaissances et expériences sur ces spécialités chirurgicales afin de permettre aux praticiens et spécialistes privés d'améliorer leurs prestations et concrétiser l'objectif du dépistage précoce des polyarthrites rhumatoïdes, a-t-il ajouté.

Le Pr. J. Rodineau, spécialiste français de médecine du sport, a mis l'accent, dans son intervention sur "les lésions méniscales à opérer ou à traiter par des moyens conservateurs", sur l'importance de la maîtrise, par les spécialistes des maladies rhumatismales, des notions d'orthopédie, de médecine du sport, d'imagerie et d'échographie, car constituant des spécialités déterminant, à travers la précision du dépistage médical, le type de traitement à adopter.

Les travaux de la première journée du congrès se sont articulés autour des polyarthrites rhumatoïdes et leur lien avec l'obésité et le cancer, ainsi que la rationalité dans l'utilisation des médicaments, notamment dans les doses administrées, et les perspectives de traitement naturel, avec des produits biologiques, des polyarthrites rhumatoïdes chroniques.

Le programme de ce 15ème congrès, qui s'étalera sur deux jours, prévoit neuf ateliers techniques de formation au profit des praticiens spécialistes privés en rhumatologie, dont les douleurs lombaires, l'échographie, les douleurs dorsales, l'ostéoporose et autres.

Le volet académique du congrès, auquel prennent part quelque 120 praticiens spécialistes privés, est encadré par 33 conférenciers, dont des sommités dans les maladies rhumatismales, la médecine du sport, issus de différentes établissements hospitalo-universitaires du pays et des professeurs étrangers (France et USA).