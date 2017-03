Sénégal: La Triennale 2017 engagée pour "la transformation des systèmes éducatifs"

Diamniadio — La Triennale 2017 de l'éducation et la formation de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADE) a pris fin, vendredi, à Diamniadio, avec l'engagement des différentes parties prenantes de partager une vision commune pour la revitalisation et la transformation des systèmes éducatifs sur le continent.

Le but recherché est de réaliser une transformation structurelle, une croissance inclusive et un développement durable.

La déclaration finale a été lue par la secrétaire exécutive de l'ADEA à la clôture de la Triennale au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio, Oley Dibba-Wadda.

Les ministres en charge de l'Education en Afrique s'y sont engagées à promouvoir et à mettre au centre de leurs politiques, des pratiques appropriées et cohérentes, afin de doter la jeunesse africaine de connaissances et de compétences nécessaires.

Il s'agit avec cette option de "faire face aux défis du XXIème siècle et faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail et de l'entreprenariat et les préparer à devenir de véritables citoyens, non seulement de l'Afrique mais aussi du monde.

En effet, avec la présence de 24 ministres en charge de l'éducation, d'experts en la matière, d'universitaires et de divers acteurs du monde de l'éducation, "des consensus forts et des rappels importants ont été dégagés durant quatre jours de travaux", a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

"Le diagnostic est partagé. Il est, pratiquement, le même dans tous nos pays en ce qui concerne la configuration générale du système éducatif encore très marqué par un héritage colonial auquel ont renoncé les anciennes métropoles et dont nous continuons à être les gardiens inconscients", a-t-il relevé.

Il a estimé que c'est pour cette raison que "les ruptures doivent être opérées", "franches, éclairées et adossées sur une vision qui permet à notre continent, notre Afrique de se hisser au niveau des standards internationaux". Il s'agit de "prétendre, avec des chances réelles de succès, à participer à la compétition internationale autour de l'économie du savoir".

Mary Teuw Niane estime que les différentes initiatives doivent être fédérées et mutualisées de façon à créer un système d'éducation et de formation en Afrique qui, à défaut d'être uniforme, sera suffisamment harmonisé pour soutenir les projets d'intégration économique.

"L'économie mondiale, fait-il observer, est devenue une économie du savoir, dans laquelle les véritables richesses ne sont plus les ressources naturelles, mais les ressources humaines, scientifiques et technologiques."

C'est pourquoi les différents intervenants se sont accordés sur la nécessité de construire un système éducatif capable de répondre aux besoins de l'Afrique du 21e siècle en tenant compte de l'ampleur du chantier, des manques à combler, des besoins à satisfaire et des arbitrages à opérer.

Dans cette perspective, il a été convenu de mettre en place des institutions continentales, communautaires, du secteur public, du secteur privé, des acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. L'idée d'un Fonds africain soutenu par la Banque africaine de développement (BAD), l'OIF et d'autres partenaires a été également retenue au terme de la 11ème Triennale.

Les pays de l'Union africaine (UA) ont adopté la Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016-2025. L'UA travaille, déjà, à la mise en place d'un système d'éducation et de la crèche à l'université, pour tous les pays africains. Une manière de promouvoir une éducation de qualité et le transfert des compétences sur le continent. Ainsi, il est question surtout "d'harmonisation et non d'uniformisation".

Plus de 700 participants ont pris part à la 11ème Triennale de l'éducation et de la formation de l'ADEA.