Sénégal: Triennale 2017 - L'OIF contribuera activement à la mise en œuvre des recommandations

Les principales recommandations ont porté sur la "nécessité d'inclure très tôt à l'école des contenus liés à l'entreprenariat, aux valeurs de la citoyenneté critique et responsable et du vivre ensemble, de prendre en compte les langues nationales, les spécificités des zones rurales et l'importance de la formation professionnelle".

L'OIF a décidé d'intervenir dans le champ de la question enseignante, selon Adama Wane. "L'enseignant est l'un des déterminants de la qualité et il est au cœur de l'action et de la formation", a t-il relevé.

"Plus que jamais, l'éducation s'affirme comme la voie par laquelle les ambitions d'aujourd'hui peuvent devenir les réalités de demain, plus que jamais l'éducation constitue une arme de construction massive", a dit l'Administrateur de l'OIF, Adama Wane, lors du point de presse marquant la clôture de la Triennale de l'ADEA, vendredi à Diamniadio.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.