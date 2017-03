Angola: Le Tourisme pourrait être le pétrole de l'avenir

Luanda — Le Tourisme, secteur qui capte des devises et augmente les recettes fiscales du pays, pourrait être le pétrole de l'avenir, a estimé vendredi à Luanda le ministre angolais de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa.

L'Angola a des potentialités touristiques qui peuvent être exploitées, et l'exploitation devrait compter sur l'offre dans les domaines de la culture, de la nature (soleil, océan, flore et faune), sport, événements, santé, bien-être et ressources patrimoniales, a-t-il précisé.

Le ministre, qui intervenait à l'ouverture d'un Forum sur l'Environnement des Affaires dans le secteur d'Hôtellerie et du Tourisme, a plaidé pour la facilitation de procédure d'octroi de visa touristique, afin d'attirer davantage des touristes au pays.

Bornito de Sousa a fait savoir que le Plan de Développement Stratégique d'Angola, le Plan Directeur du Tourisme 2011/2020, et le Plan Opératif du Tourisme pour la Diversification de l'Economie 2016/2017 figuraient parmi les instruments qui orientent l'activité touristique, mais qui requièrent une actualisation.

Le Forum, dont les travaux seront clôturés samedi par une visite au pôle touristique de Kissama et de Cabo Ledo, se tient en présence du ministre d'Hôtellerie et du Tourisme, Paulino Baptista, de la ministre de l'Environnement, Fátima Jardim, et des invités étrangers spécialisés dans ces deux secteurs, originaires de Cabo Verde (ou Cap-Vert), du Portugal, de l'Afrique du Sud, de Cuba et de la Namibie.

Les secteurs de conservation, les zones de protection et d'écotourisme, le système financier dans le cadre d'Hôtellerie et du Tourisme, le produit touristique en Angola lié au secteur hôtelier, et le développement du secteur hôtelier dans la diversification de l'économie, sont des thèmes développés dans cette rencontre.