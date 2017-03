Sénégal: Abdoul Aziz Tall à la 5ème édition du Forum international du développement de l'Afrique

Dakar — Abdoul Aziz Tall, ministre chargé du suivi du PSE, dirige la délégation sénégalaise à la 5ème édition du Forum international du développement de l'Afrique qui se tient à Casablanca depuis jeudi, à l'initiative du groupe Attijariwafa Bank, a appris l'APS.

M. Tall est accompagné par le ministre du budget Birima Mangara, des DG du FONSIS, de l'AGPBE et du Bureau opérationnel de suivi du PSE (BOS), indiquent ses services dans un communiqué.

"Pour montrer le dynamisme économique" du Sénégal et "attirer des investissements privés", un stand d'exposition a été érigé et animé par l'APIX et l'AGPBE.

Le ministre a animé en compagnie du DG du FONSIS un panel sur les opportunités de partenariats au Sénégal, selon le communiqué.

Au cours de cette rencontre, il a présenté le PSE, la dynamique de croissance du Sénégal que le plan induit et les dispositifs innovants de suivi des politiques économiques mis en place par le Sénégal à travers le BOS et le CASE (Cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des politiques publiques).

M. Tall a également eu un entretien avec le président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré. Il "a magnifié les liens d'amitié" entre le Sénégal et le Burkina Faso.

Le communiqué fait aussi état de "plusieurs rendez-vous d'affaires entre les officiels sénégalais et les hommes d'affaires en vue de vendre la destination Sénégal et de présenter les opportunités qu'offrent le PSE en matière de coopération et de partenariat public-privé".