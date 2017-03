Sénégal: Une subvention de 330 millions de l'UNESCO pour l'UCAD

Diamniadio — L'UNESCO a mis à la disposition de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, une subvention de près de 330 millions de francs CFA, à travers un financement du gouvernement italien pour le renforcement de l'enseignement des métiers du patrimoine et de la langue italienne, a appris l'APS, vendredi.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a signé ce vendredi une convention avec le directeur UNESCO à Dakar, Gwang Chang, en marge des travaux de la 11ème Triennale de l'éducation et de la formation, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Selon M. Niane, cette subvention va permettre à l'Université Cheikh Anta Diop, et accessoirement à l'Université Gaston Berger (UGB), de développer à la fois les formations aux métiers du patrimoine et de développer la formation de citoyens responsables, épris de paix et de justice.

Le projet vise également le renforcement des capacités et pratiques pédagogiques des enseignants et chercheurs à travers les centres pédagogiques universitaires et le renforcement de la formation et de l'enseignement de la langue italienne.