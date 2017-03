Sénégal: Lancement d'un projet de développement des compétences des jeunes

Dakar — Le Centre de développement et d'éducation (EDC) et la Fondation MasterCard vont lancer, jeudi, un projet de 15 millions de dollars visant à "développer les compétences dont les jeunes ont besoin pour obtenir un emploi ou monter une entreprise", indique un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie de lancement est prévue à 10h à l'hôtel Ndiambour, à Dakar.

D'une durée de cinq ans, le projet "Amélioration des performances de travail et d'entreprenariat au Sénégal (APTE-Sénégal)" va cibler plus 30 000 jeunes sénégalais.

Il va se concentrer sur "200 écoles du secondaire et 50 écoles de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) à travers le pays, en fournissant aux étudiants des conseils d'orientation professionnelle et des services de transition vers l'emploi".

L'initiative prévoit également de former 1575 enseignants sénégalais sur le déploiement du programme "Apte au travail d'EDC", qui aide les jeunes des économies émergentes à "développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur leur lieu de travail ou dans la vie".

Le Centre de développement et d'éducation (EDC) travaillera en collaboration avec le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat pour "renforcer les programmes scolaires".