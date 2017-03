Madagascar: Motocross - 4 H Honda - Nouvel équipier pour Ranty Ernest

De belles courses de moto en perspectives. Deux équipages sortent du lot : il s'agit du duo Ranty-Navin d'un côté, et de Ted-Claudio de l'autre.

Le vainqueur des 4 Heures Honda 2016, Ranty Ernest, évoluera avec un nouvel équipier cette année, au sein du team Husqvarna-Motostore. Il s'agit de Franck Navin.

Le jeune Ranty s'était imposé l'an passé en compagnie de Nicolas Rivière, sur une Husky TC 250. Cette fois-ci, le duo Ranty-Navin se partagera le guidon d'une Husky FE 250, ce dimanche à Imerintsiatosika. Bien évidemment, il figure parmi les potentiels vainqueurs de cette édition 2017, tout comme la paire de la team Honda-Madauto Ted Boyaval-Claudio Tida.

Il s'agit des deux derniers champions de Madagascar, Ted ayant été sacré en 2013 et Claudio en 2012, 2014, 2015 et 2016. Ils uniront leur force pour la deuxième fois dans ces 4 Heures Honda et rouleront sur une CRF 250. Beaucoup pensent que la victoire finale devrait se disputer entre ces deux équipages.

À côté, on suivra de près les performances des jeunes comme Aina Razakasoa et Thomas Boyer sur Husky FC 350, Elvis Jonathan et Florian Bourdais sur Husky TC 125, et bien évidemment Aymeric Rasoavatsara et Yann Lombardo sur KTM SX 125.

Duo Dadou-Ilo

Cette année, les organisateurs de la mythique course d'endurance ont innové avec une nouvelle catégorie, à savoir père-fils. Parmi les équipages les plus remarquables, citons celui d'Andrianjaka « Dadou » Razafindrakotohasina, président de la Fédération Malgache de Motocyclisme, qui courra avec son fils Ilo. Ils seront sur une Sherco SF 300 du team Sherco-Funbike. Au final, plus d'une soixantaine d'équipages prendront le départ de la course, ce dimanche à 9h.

Les 4 Heures Honda constituent un rendez-vous incontournable pour l'univers du motocross à Madagascar. Trois représentants de Honda Afrique du Sud effectueront le déplacement exprès pour y assister, cette année.