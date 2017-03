Congo-Brazzaville: Poésie - Souffle et ombre le nouveau recueil de Riche Balongana Louzolo

Souffle et ombre est un recueil de poèmes de 88 pages imprimé en UE. Il est le second ouvrage de Riche Balongana Louzolo après Les battements du cœur. Dans ce livre, l'auteur s'articule beaucoup plus autour de la mort et invite à ne pas faire du mal à son semblable.

Après ce premier recueil de poèmes qui a été bien accueilli dans le milieu littéraire, Riche Balongana Louzolo, vient encore révéler les mystères de l'existence que sont les hommes et que l'arrogance humaine n'est qu'une folie, par l'entremise de son nouvel ouvrage Souffle et ombre.

Ce recueil de poèmes compte 49 textes parmi lesquels : Tombes jumelles ; Sommeil ; Feu d'angoisse ; Quête d'amour ; Le vent ; Le songe ; Les herbes ont de larmes ; Dieu ; La rencontre ; Le sacrifice ; L'Afrique embrassée ; Notre Afrique ; Dans mon village ; A bout de souffle ; Le dernier souffle ; La nuit blanche ; Femme grise ; Le souffle douleur ; Sans amour ; Terre écoute, terre entend ; Paris a brulé ; Soleil de mon cœur ; Poète ou poetin ; Cœur brisé ; Terre d'accueil ; Un poète ivrogne ; Comme les ancêtres ; A nos rois ; La stèle qui respire (hommage à Nelson Mandela) ; Pluie totem ; Ma terre natale ; La dernière strophe ; L'heure est trompeuse ; Baptême poétique ; La femme dormeuse ; Chant sublime ; ...

S'exprimant aux Dépêches de Brazzaville, l'auteur de ce chef-d'œuvre a déclaré. « Je viens de publier un nouveau recueil de poèmes « Souffle et ombre ». Comme d'habitudes, mes titres sont toujours inspirés. « Souffle et ombre » c'est l'homme en général, car en fait, l'arrogance humaine n'est qu'une folie. L'homme doit avoir l'humilité en tout ce qu'il fait. On ne doit pas faire du mal à l'autre parce que nous sommes nés pour mourir. Donc « Souffle et ombre », c'est l'humilité de l'homme. Parce qu'après la vie, on doit mourir ».

Quant à la représentation de la statue sur la couverture de son ouvrage, Riche Balongana Louzolo pense que la statue symbolise l'humilité. « Après la disparition de l'homme, ce qui reste c'est la statue. Dans de nombreux monuments, on voit par exemple Ondongo et on se dit qu'il a existé par la statue qui demeure bien qu'il est mort. Donc la statue représente l'individu ou l'homme en général. Sinon que nous ne sommes rien si ce n'est Ombre et poussière. C'est ce que j'évoque dans mon nouveau recueil de poèmes en général. »

Cependant, il dit qu'il a été inspiré par la mort, parce que la mort a fait beaucoup de choses dans sa vie. D'où, il se dit ne pas faire du mal dans sa vie, parce qu'il sait qu'un jour il va disparaitre. « Pourquoi faire alors du mal, s'interroge-t-il ? »

Riche Louzolo Balongana s'articule sur la mort, la mort de ses parents, des autres individus qu'il voit au jour le jour ; la mort qui sévit nuit et jour partout à travers le monde, « Car même si on n'a rien fait, on meurt. Et je me dis on doit avoir l'humilité de ne pas faire du mal à l'autre, tel est mon objectif général. »

« Sommeil », extrait d'un texte du recueil de poèmes Souffle et ombre

Sommeil doux, sommeil d'angoisse,

Aux racines amères de la vie,

Tu nous fortifies à la douleur de la terre

Tu achèves notre souffrance épineuse.

Nous sommes ombre qui périt

Etincelle qui s'éteint, bruit qui se perd,

Souffle qui s'achève, fleure qui fane

Nous sommes les monuments de l'histoire

Qui montrent la voie à ceux qui sont encore

Au sein de la femme, ceux qui titubent, ...

Riche Louzolo Balongana est né en 1988 à Pointe-Noire, en République du Congo, orphelin de père et de mère à l'âge de 5 ans, il passe en 2008 son baccalauréat (série A4) au lycée Pierre Savorgnan de Brazza à Brazzaville. En 2009, il débute ses études supérieures à l'Université Marien- Ngouabi à Brazzaville au département de langue et littérature française. Il est actuellement à l'institut national de travail social de Brazzaville en éducation spécialisée.

Le recueil de poèmes Souffle et ombre est vendu à 8 euros soit environ 5240 FCFA.