Congo-Brazzaville: Théâtre - Les Snuff Puppets viennent en renfort à l'Espace Masolo

Le rendez-vous est donné au public ce dimanche 19 mars à 15 heures autour d'un spectacle grandiose avec des marionnettes géantes, dont une de 4 mètres, en guise de restitution des dix jours d'un atelier animé principalement par le directeur artistique et fondateur de la célèbre troupe australienne, Andy Freer.

Le jeudi 16 mars en fin d'après-midi, Malvine Velo, directrice de l'Espace Masolo a présenté à la presse le projet en cours lancé la seconde semaine de ce mois. Elle a souligné que le Centre de ressources de solidarité artistique et artisanale mieux connu sous le nom susmentionné reçoit pour la première fois, depuis le 6 mars, la troupe australienne Snuff Puppets venue de Melbourne. Spécialisée dans la création de marionnettes géantes qui fait sa réputation, elle fait profiter son expertise aux jeunes protégés du centre de sa technicité depuis le 9 mars au travers d'un atelier qui s'achèvera le 19 mars. Vingt artistes parmi lesquels des marionnettistes professionnels et onze jeunes de l'Espace Masolo en ont été les bénéficiaires.

Stefanie Oberhoff, membre de l'association Les Amis de l'Espace Masolo d'Allemagne a fait savoir que l'atelier en cours est organisé dans le cadre d'une collaboration mise en route depuis 2003 et qui s'est développée depuis. Amorcée autour du théâtre de marionnettistes et la fanfare. Le travail exceptionnel accompli jusqu'ici avec les jeunes devenus professionnels au fil des ans alliant l'art de la marionnette à la fanfare méritait d'être perfectionné. Ainsi, les tentatives précédentes avec des marionnettes géantes jugées insatisfaisantes ont inspiré le recours à des artistes plus chevronnés du domaine. « Depuis quelques années nous avions tenté de faire intervenir des marionnettes géantes ce n'était pas bien réussi alors nous avons pensé recourir aux créateurs de marionnettes géantes les plus célèbres du monde, les Snuff Puppets », a expliqué Stefanie Oberhoff. Et d'ajouter que l'atelier qui se tient depuis la semaine dernière est une sorte de stage, c'est là le début d'un travail en collaboration dont il pourra sortir des choses exceptionnelles.

Signalons que le spectacle autour des marionnettes géantes créées avec le concours des Snuff Puppets va accompagner les jeunes de la Fanfare Masolo. La grande première de ce dimanche est un prélude au spectacle qui sera présenté devant le Brandenburg Gate au Festival Kirchentag de Berlin du 24 au 28 mai 2017. Le grand événement célèbre l'église protestante allemande et attire quelque 100 000 curieux et fidèles, les Snuff Puppets y prendront aussi part. Et donc, avec la Fanfare Masolo ils feront partie des 2 500 animations qui sont organisées sur les cinq jours du Kirchentag.

Rappelons que l'Espace Masolo assure l'encadrement artistique et artisanal des jeunes en situation difficile. La formation n'étant pas classique s'articule autour de divers types d'ateliers pour un apprentissage des règles de base et essentielles de théâtre vivant, fanfare, marionnette, musique, peinture, couture, etc. quitte à leur rendre possible leur réinsertion socioprofessionnelle. L'atelier en cours fait partie de ces formations organisées régulièrement pour cette fin.