Cameroun: Bamenda - Nouvel appel aux « villes mortes »

« Tout le monde doit rester à la maison », ajoutent-ils. Au cas où ces menaces sont respectées, Bamenda tournera au ralenti la semaine prochaine, d'autant plus que trois jours seront perturbés : lundi (jour de débrayage imposé), jeudi et vendredi.

Alors que l'on s'attendait à une accalmie, au lendemain de la publication du décret du président de la République, nommant les quinze membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm), la ville de Bamenda semble afficher son indifférence. Notamment de la part des commanditaires de l'opération « villes mortes » qui, depuis le 16 mars 2017, menacent les populations qui tenteraient de mener leurs activités les 23 et 24 mars prochains, dates correspondant respectivement à l'audience des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone à Yaoundé et à la célébration du 32ème anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir.

