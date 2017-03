Cameroun: Qualité de la vie - Yaoundé, ville où il fait bon vivre pour les expatriés au pays

La capitale camerounaise arrive au 194è rang des villes où il fait bon vivre dans le monde devant Douala classée 196èselon la dernière édition du classement annuel du cabinet Mercer.

Le cabinet Mercer vient de publier son édition 2017 du classement des villes avec la meilleure qualité de vie pour les expatriés (Mercer's 19Th Quality of Living Ranking) devant se déplacer pour du travail à l'extérieur. Quarante-six villes africaines dont Yaoundé et Douala y figurent sur un total de 231 à travers le monde. Les deux principales villes du pays n'ont pas bougé d'un iota des rangs qu'elles occupaient lors du précédent classement. Pis, tout comme lord du dernier classement, elles ne font pas partie ni du Top 10 ni du Top 20 des pays africains.

C'est ainsi que, pour les étrangers qui auraient à s'expatrier, la capitale camerounaise qui arrive au 194è rang mondial est l'endroit où il fait bon vivre au Cameroun. Elle est talonnée à l'échelle africaine par la ville de Douala (196è au plan mondial), selon le cabinet de conseil en ressources humaines, en santé, en retraite et en investissement. Comme l'année dernière, Port-Louis est la meilleure ville où il fait bon vivre en Afrique d'après le classement 2017 de la qualité de la vie publié par le cabinet de conseil Mercer. La capitale mauricienne qui est classée 84è mondial est suivie par Durban (87è au plan mondial), du Cap Town (94 è) et de Johannesburg (96è). Ces trois villes Sud-africaines perdent respectivement deux et une place par rapport à 2016.

De même, la capitale Tunis est la 114e ville (sur un total de 231) où il fait bon vivre. Elle n'est pas loin devant la capitale politique marocaine Rabat (117e) et la capitale économique du Royaume Chérifien Casablanca (125e). Ces métropoles sont respectivement 117e et 125è mondial, mais 7e et 8e continental. Loin devant, il y a Alger, la blanche (184e) et même Beyrouth du Liban qui est classée 180e par le cabinet Mercer. Devant Tunis, il y a Dubaï (74e), Abou Dhabi (79e), Muscat d'Oman (106e) et Doha du Qatar (108e).

Tunis est également la 2e meilleure ville où il fait bon vivre en Afrique après Johannesburg d'Afrique du Sud classée 96emondiale. Suivent Dakar du Sénégal (163e), Libreville du Gabon (164e) et le Caire (165e). L'enquête Mercer comprend aussi un classement des infrastructures prenant en compte, dans chaque ville, l'approvisionnement en électricité et en eau potable, les services de téléphonie et Internet, les transports en commun, la fluidité du trafic et l'offre de vols internationaux des aéroports locaux.