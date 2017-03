Madagascar: Etudes réalisées par le FMI - Un séminaire de présentation hier à Anosy

Les impacts macroéconomiques des investissements publics ; la lutte contre la corruption ; le changement climatique et résilience. Ce sont les trois thèmes abordés hier, lors du séminaire de présentation des études réalisées par le FMI (Fonds Monétaire International).

Cette rencontre entre dans le cadre de la mission présidée par Marshall Mills, pour l'évaluation du programme FEC (Facilité Elargie de Crédit) ; et pour effectuer une consultation dans le cadre de l'article 4 du Statut du FMI. Selon les représentants de l'institution, tous les pays membres du FMI sont soumis à ce Statut. Présent lors de la rencontre, David Owen, directeur adjoint au sein de l'Institution pour le Département Afrique, a évoqué des avancées en faveur de la croissance économique, déjà constatées à Madagascar.

Selon lui, le défi concerne la poursuite de cette performance, sur le long terme. De son côté, le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a indiqué que le Programme FEC et les réformes y afférentes ont été initiés et élaborés par le Gouvernement malgache et que le FMI ne fait qu'accompagner et soutenir. « Grâce aux efforts entrepris, les objectifs quantitatifs prévus ont été largement atteints. Les recettes d'impôts sont excédentaires de 36 milliards Ariary en 2016, et celles de la douane excédentaires de 12 milliards Ariary. Les dépenses sociales ont été au-dessus des attentes, atteignant 259 milliards Ariary, contre un objectif de 251 milliards Ariary », a-t-il noté. Nous en reparlerons...