Madagascar: Ambassade de Chine - Deuxième Salon des Médias

Ce fut une occasion pour SE Mme Yang Xiaorong de parler de son pays et des relations sino-malgaches.

D'entrée de jeu, l'ambassadeur de Chine a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes du cyclone Enawo avant de présenter ses condoléances à leurs familles. Et de rappeler que 45 millions d'ariary d'aide d'urgence ont été remis à l'Etat malgache pour pallier au plus pressé. C'est ce qu'a annoncé le diplomate, lors de la deuxième édition du Salon des Médias qui s'est tenue, hier, à Nanisana Ambatobe. La Route de la soie a été également évoquée au cours de ce Salon des Médias. Le Premier conseiller à l'Ambassade de Chine, Chen Xiaolei a tenu ainsi à rappeler la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au début de cette année à Madagascar. Ce dernier a évoqué notamment ce sujet. Le ministre a ainsi souligné que dans l'histoire ancienne, Madagascar se trouvait sur la route de la soie maritime et ferait partie de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Il a aussi déclaré que la participation de Madagascar à l'initiative « la Ceinture et la Route » serait bienvenue, que la Chine souhaitait travailler avec Madagascar en faisant de ce dernier un pont qui relierait « la Ceinture et la Route » et le continent africain.

45e anniversaire. Cette année est aussi celle du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar qui remontent au 6 novembre 1972. Une série d'activités sera organisée à cette occasion, a annoncé l'ambassadeur. Citons, entre autres, la venue de troupes artistiques chinoises au mois d'octobre, des concours de chansons chinoises, des expositions et des séminaires. Pour le diplomate ce serait également une occasion de livrer des informations sur la Chine et la coopération sino-malgache.