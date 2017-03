Madagascar: Sinistrés d'Antsakabary - Levée de fonds organisée par Ambositra.

A Madagascar, 700 écoles à reconstruire après le passage du cyclone Enawo. Et des milliers… Plus »

Absence. La région d'Amoron'i Mania et la préfecture d'Ambositra ont quant à elles brillé par leur absence à cette chaîne de solidarité nationale. Une absence mal interprétée par de nombreux observateurs qui avouent que cette divergence d'opinion entre les élus d'une part et les fonctionnaires désignés de l'autre risque de mettre à mal la cohésion et la solidarité déjà précaires au sein de ces acteurs étatiques et compromettre un bon développement.

Une levée de fonds, une initiative à mettre à l'actif du maire de la commune urbaine d'Ambositra Volasoa Andrianarivo et qui a porté ses fruits durant toute la journée du 15 mars, dans la mesure où plus de 1.300.000 ar de fonds ont pu être collectés ainsi que 20 sacs d'effets vestimentaires, d'ustensiles de cuisine, d'effets scolaires, des vivres en provenance des donateurs venus très nombreux. Ces dons seront remis au curé de la cathédrale d'Ambositra qui se chargera de les acheminer à bon port.

