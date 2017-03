Ile Maurice: Carte d'identité - Mobilisation des contestataires le 24 mars

C'est ce que réclame la plate-forme No to Biometric Data on ID Card, qui regroupe sept mouvements et syndicats confondus. La plate-forme invite les contestataires à se mobiliser pour des actions qui débuteront le 24 mars, devant le bureau du National Identity Card Centre à Port-Louis. Ces actions s'enchaîneront jusqu'au 31 mars, date butoir pour se procurer la nouvelle pièce d'identité.

Les citoyens doivent avoir «le vrai choix». Soit celui de signer le formulaire de consentement que leurs empreintes seront sauvegardées sur la carte biométrique et effacées de la base de données de la Mauritius National Identity Card Unit d'ici sept jours, soit de refuser de donner leurs empreintes et ainsi obtenir leurs cartes d'identité sur une simple signature.

