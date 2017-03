Ile Maurice: Fraude alléguée à la Mauritius Housing Company - Un document au centre de l'affaire

Nouveau rebondissement dans l'affaire de fraude alléguée au sein de la Mauritius Housing Company (MHC). Un document portant l'en-tête de la compagnie circule actuellement. Il vient relancer le débat autour du traitement que la direction de la MHC a accordé aux allégations de fraude concernant les prêts-logement.

Ce document stipule que la direction était au courant de cette affaire après qu'un Audit Committee a eu lieu le 7 octobre. Elle a par la suite décidé de créer un Special Committee composé d'un président et de quatre membres. Cela, pour enquêter sur les allégations de fraude et de malversation concernant les prêts et s'enquérir sur les prête-noms et les clients fictifs qui auraient été utilisés.

Les attributions de ce comité spécial étaient comme suit : «To investigate on suspected cases of malpractice regarding housing loans namely on land loans and purchase of property where (a) proxy have been involved in the sale, (b) fictitious customers have been used as 'prête-nom' and (c) any other suspected malpractices which you have come across.»

Par ailleurs, les conclusions du rapport du comité spécial ont ensuite été utilisées pour renforcer les mesures de contrôle à la MHC. Ledit document devait aussi indiquer que cet exercice devrait être traité en toute confidentialité. Quant aux membres de ce comité, ils ont eu la charge de rapporter tout cas suspect à la police.

Ce document de la direction de la MHC va encore plus loin. Il stipule que tous les membres du comité qui enquêtent sur cette affaire doivent signer une clause de confidentialité. «For the purpose of this exercise, members of the committee should sign an oath of confidentiality», peut-on lire.

Cependant, le Dr Ranjiv Boolauck, Head-Corporate Planning & Development/ Money Laundering Reporting Officer, qui a été suspendu après avoir rapporté l'affaire à l'Independent Commission against Corruption, donne une autre version. Dans une lettre adressée à la MHC, il fait savoir que ce comité, qui avait pour rôle d'enquêter sur des cas de fraude, a été démantelé sans aucune raison évidente.

De son côté, la direction de la MHC justifie la suspension du Dr Ranjiv Boolauck par le fait qu'il a révélé au public des informations sensibles sur les affaires internes de la MHC.

Selon un haut cadre de l'organisme, on veut faire croire que la situation va mal à la MHC à travers ce document, «ce qui n'est pas vrai». «La MHC déposera bientôt son bilan financier et démontrera que ses profits dépassent les Rs 225 millions», explique ce proche du dossier. Les procédures visant à octroyer des prêts-logement se font dans des conditions strictes et les auditeurs de la compagnie déposeront leur rapport à la fin du mois, souligne-t-il.