Congo-Kinshasa: Ituri - Quatre cadres du secteur minier arrêtés par l'ANR à Bunia

Shabani Kimariki, chef de division provinciale des mines, Vital Kilolo, chef d'antenne du service d'assistance et d'encadrement du Small scale Mining (SAESCAM), Malo Malobi représentant de la Société minière de Kilo Moto (SOKIMO) à Bunia et Roger Dzaringa, son adjoint chargé de l'administration et finances, sont poursuivis pour intoxication des orpailleurs contre l'Etat et l'entreprise Mongwalu Gold Mining dans le territoire de Djugu, indique une source contactée par Radio Okapi.

Quatre cadres d'entreprise et de services de l'Etat ont été arrêtés mercredi 14 mars à Bunia(Ituri) par le Service de renseignements civils et transférés le même jour à Kinshasa.

