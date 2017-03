Afrique: Le continent est friand des Lamborghini

La marque automobile italienne de luxe fait un tabac sur le marché international ; l'Afrique parmi les consommateurs de tête.

Les chiffres de vente des Lamborghini ont littéralement explosé l'an dernier dans le monde. Le groupe et la marque ont crevé le plafond pratiquement sur tous les continents. Avec 3.457 exemplaires produits, la marque italienne (contrôlée par le groupe automobile allemand Volkswagen) ne cache pas sa jubilation : +4% de chiffre d'affaires l'an dernier et un bénéfice net de plus de 900 millions d'euros, ça roule !.

Au prix de 180.000 euros l'exemplaire pour la plus économique (près de 118 millions de francs CFA), on peut dire que les Lamborghini se sont vendues comme des petits pains. Car, au niveau mondial, c'est le tabac complet. Les Italiens s'attendent même à ce que le nouveau modèle, la SUV Urus à lancer en 2018, prolonge le succès de la marque.

Mais ce qui frappe les stratèges est que l'Afrique aussi se pose là désormais en matière de « consommation » des voitures de luxe de marques italiennes. Le continent se place en troisième position et vient même avant l'Amérique, en nombre de Lamborghini achetées. Europe et Moyen-Orient achètent en masse, puis suivent donc l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. « Lamborghini a marqué une autre année record et dépassé nos meilleures prévisions. Le groupe est en phase extraordinaire d'expansion grâce au futur renforcement de nos offres, de notre site de production et des nouveaux emplois créés », a commenté Stefano Domenicali, le président du conseil d'administration de Lamborghini. L'Afrique dans le luxe automobile : un autre mite - un préjugé ? - qui tombe.