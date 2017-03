Ile Maurice: Nandanee Soornack réclame Rs 400 millions à l'État

La femme d'affaires Nandanee Soornack ne reste pas les bras croisés et passe à l'offensive. Elle réclame conjointement et solidairement des dommages de Rs 400 millions à l'État et au commissaire de police pour faute.

Dans une mise en demeure en date du 15 mars, qu'elle leur a fait servir, elle dit avoir subi, et précise subir encore, d'immenses préjudices à cause de mauvais agissements et traitements des deux défendeurs à son égard.

Dans ce document, sous la signature de Me Nundah Hurhangee, avoué, l'ex-partenaire d'affaires de Rakesh Gooljaury rappelle que le 16 avril 2015, alors qu'elle se trouvait en Italie, elle a été arrêtée par la police italienne en vertu d'un Red Notice émis par Interpol par rapport à des charges criminelles retenues contre elle par la police mauricienne. Elle a ainsi passé trois nuits et deux jours en cellule policière en Italie.

Charges infondées

Nandanee Soornack soutient que les charges criminelles contre elle sont infondées et, ainsi, n'ont pas de raison d'être. Elle avance que cela a été fait de mauvaise foi, avec l'intention de lui nuire suivant la défaite, lors des élections générales en décembre 2014, de Navin Ramgoolam comme Premier ministre et du Parti travailliste.

À ce moment-là, souligne-telle, elle était la principale cible du nouveau régime en raison de sa proximité avec le leader des rouges. Elle précise qu'elle a été libérée sous caution et a aussi rappelé qu'elle s'est retrouvée en résidence surveillée jusqu'au 28 février 2017.

La femme d'affaires indique que l'État mauricien a fait une demande pour son extradition vers Maurice pour qu'elle soit jugée par la justice mauricienne. La motion a été entendue avant d'être rejetée par la Cour de cassation de Rome, d'où la raison pour laquelle elle réclame des dommages de Rs 400 millions à l'État et au commissaire de police.

Contacté, l'Attorney General Ravi Yerrigadoo, via son attaché de presse, a fait savoir qu'il doit prendre connaissance du document avant de faire une déclaration.

Procès contre le gouvernement

Nandanee Soornack étant venue allonger la liste de plaignants contre l'État, c'est une somme globale de Rs 48,6 milliards que la République de Maurice est appelée à en faire les frais si un jugement est rendu en leur faveur. Effectivement, Dawood Rawat, Vikram Bhunjun, Navin Ramgoolam et la compagnie CT Power, estimant avoir subi de graves préjudices par la faute de l'État, lui ont fait servir une mise en demeure préalablement à un procès en réclamation de dommages.

Le premier à s'être manifesté est le Chairman Emeritus Dawood Rawat, du groupe BAI. Il ne réclame pas moins d'un milliard de dollars, soit environ Rs 36,5 milliards au cours du jour. A suivi la réclamation pour rupture de contrat de US $ 190,3 millions (Rs 6,9 milliards) de Betamax Ltd, compagnie de Vikram Bhunjun, dont le pétrolier Red Eagle transportait des produits pour la State Trading Corporation.

Ensuite, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam s'est mis de la partie pour réclamer Rs 225 millions pour les neuf charges provisoires retenues contre lui qui ont été rayées. Et précédant Nandanee Soornack plus tôt ce mois-ci, CT Power a fait des réclamations de plus de Rs 4,6 milliards pour rupture de contrat.