Ile Maurice: Paul Bérenger - «Le pays est en état de choc»

En ce qui concerne la drogue, il a affirmé qu'en 1985, il y avait l'affaire Amsterdam Boys. 32 ans plus tard, poursuit-il, l'histoire se répète, avec cette fois, une saisie record de drogue, dont la valeur marchande est estimée à Rs 2 milliards et qui impliquerait «enn zanfan lakaz».

Au-delà de cela, dit-il, les Mauriciens constatent qu'il est urgent d'amender la loi pour combattre la corruption, le trafic de drogue et l'enrichissement illégal. Il est urgent de venir de l'avant avec une nouvelle Declaration of Assets Act, pourvue de peines d'emprisonnement, et d'une loi sur le financement des partis politiques. «Avant tout, ce que le pays demande, c'est un grand coup de balai», dit-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.