Ile Maurice: Landscope Mauritius - Plusieurs dossiers de Wong So attribués

Après Highlands City, Naila Hanoomanjee semble bien partie pour prendre tous les gros dossiers que Claude Wong So chapeaute. Ce dernier devra quitter son poste le 6 avril, après que son contrat en tant que Chief Executive Officer (CEO) de Lanscope Mauritius Ltd a été résilié. C'est Naila Hanoomanjee, également CEO de cette entreprise, tout comme Koomaren Chetty, qui héritera des chantiers importants.

Selon les informations glanées par l'express, la construction d'un nouveau siège pour abriter la Cour suprême passe sous sa tutelle. D'ailleurs, le Conseil des ministres a donné son feu vert, la semaine dernière, pour aller de l'avant avec ce projet. Le gouvernement indien accordera aussi une allocation de 30 millions de dollars (environ un milliard de roupies) à Maurice, pour ce bâtiment.

Autre projet dont elle pourrait avoir la responsabilité : l'aménagement de routes et des infrastructures adéquates pour les hôtels qui seront construits aux Salines. Sur ce dossier, nous apprenons que Claude Wong So et Gérard Sanspeur, le president du conseil d'administration de Landscope Mauritius Ltd, n'étaient pas d'accord sur les critères à établir pour l'appel d'offres.

Les deux hommes n'étaient pas non plus sur la même longueur d'onde concernant Highlands City et le projet d'urbanisation d'Ébène. C'est pour cette raison que le développement de cette nouvelle ville a été confié à Naila Hanoomanjee. Elle a également les travaux de rénovation au Port-Louis Waterfront à sa charge.

Il nous revient que Koomaren Chetty n'aura pas les dossiers de Claude Wong So. Il devra continuer à occuper des affaires de Business Parks of Mauritius Ltd et la gestion du Swami Vivekananda International Convention Centre.