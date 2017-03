Mauritanie: Nouakchott Info perd une grande plume

Nouakchott Info adresse au nom de la Rédaction et au nom du fondateur du journal, SEM. Cheikhna Ould Nenni, qui a placé sa confiance en lui, ses condoléances les plus attristées à la famille de feu Housseinou Diarra, ses amis et confrères et prie Allah de l'accueillir en son Saint Paradis.

Journaliste par ricochet, instituteur accompli, il se passionnait pour ce métier de la presse où il a su s'imposait parmi les correspondants régionaux les plus sérieux, sinon le plus sérieux.

Plein de foi, pieux, intègre, généreux, altruiste et très serviable, « HOBD », comme nous aimons l'appeler à la rédaction était un pilier de Nouakchott Info qui couvrait parfaitement bien et dans les règles de l'art, les activités de sa région du Trarza, particulièrement à Rosso.

