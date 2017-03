Congo-Kinshasa: Vidéo sur les tueries des adeptes de Kamwina Nsapu - Sept soldats suspectés aux arrêts

Suite à l'instruction entreprise, à l'exploitation de la vidéo et à des descentes sur les lieux des crimes, les griefs retenus contre ces suspects ont trait aux crimes de guerre par traitements cruels inhumains et dégradants.

« En rapport avec cette vidéo, nous avons mis la main sur sept suspects, tous éléments FARDC. Il s'agit de Major Nyembo, celui qui commandait les opérations, Major Bitshunda Martin Pitshou, commandant en second des opérations, Capitaine Séraphin Palimbio, chef de la première section pendant les opérations, Lieutenant Silavuvu Dodokolo, fusilier pendant les opérations, adjudant-chef Mohindo, bien que n'ayant pas fait partie de l'expédition, a pourtant été surpris en possession d'une copie de la vidéo lui transmise par le sergent Major Mameno Katembo, lui-même aussi fusilier de la première section, auteur de l'enregistrement vidéo et l'adjudant deuxième classe Amani, fusilier de la première section », affirme le Général major Joseph Ponde Issambwa.

Ces militaires, dont deux Majors respectivement commandant et commandant en second des opérations ont été arrêtés à l'issue des investigations menées par une équipe des hauts magistrats de l'Auditorat Général, rapporte le général major Joseph Ponde Issambwa .

