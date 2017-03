Congo-Brazzaville: Littérature - Une unité d'industrie culturelle médiAfrique éditions voit le jour au pays

La naissance de MédiAfrique éditions a été actée au cours de la réunion du 08 mars 2017 tenue au siège de médiAfrique communication à Brazzaville etlL'annonce a été faite dans un communiqué de presse rendu public, le 15 mars dernier par la secrétaire administrative et littéraire chargée des finances de cette structure, Sylvie Dyclo-Pomos.

Le communiqué de presse indique que l'agence de développement culturel médiAfrique communication et l'association Nouvel'Art ont décidé de mutualiser leurs efforts, leur expertise culturelle et civique et leurs imaginaires pour donner naissance à l'unité d'industrie culturelle médiAfrique éditions.

Ainsi, le directeur exécutif et littéraire de MédiAfrique Editions est l'écrivain Matondo Kubu Turé, poète, metteur en scène et romancier qui anime une équipe spécialisée de quatre membres qui sont : Sylvie Dyclo-Pomos, secrétaire administrative et littéraire chargée des finances ; Andrée Sylvie Boulhoud, secrétaire chargée du sponsoring ; Victor Mbilampassi, secrétaire chargé du Pôle événements ; et Antoine Yirika, secrétaire chargé du Pôle relations publiques.

MédiAfrique éditions se propose de lancer d'entrée de jeu trois collections, à savoir : poésie (Atelier Muuntu), fiction (Nouvel'Art) et Essais (Palabre ouverte). Toutefois MédiAfrique éditions exige que les écrivains souhaitant bénéficier de ses services exécutent un premier travail de mise en forme de leurs textes et ne lui adressent leurs propositions qu'en version électronique (mails, clé USB, disque dur externe).

Si pour l'année 2017, MédiAfrique Editions envisage de ne publier que trois livres à raison d'un titre par collection, la moyenne de sa publication pour les années ultérieures sera de six ouvrages l'année.

Enfin, MédiAfrique éditions lancera une revue annuelle d'orientation culturelle intitulee « Congo square » ouverte aux créations contemporaines, aux échanges d'idées et à l'imaginaire le plus novateur de notre temps.

Notons que le siège de médiAfrique communication sis au 57 de la rue Bandzas à Moungali Brazzaville est aussi de facto celui de médiAfrique éditions.