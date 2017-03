Congo-Kinshasa: Mois de la femme - Félix Kabange Numbi consacre des journées portes ouvertes aux veuves et orphelins

Les portes du ministère des Affaires Foncières ont été une fois de plus ouvertes ce jeudi 16 mars au public, désireux rencontrer le ministre de tutelle, Félix Kabange Numbi pour lui exposer leurs différents problèmes fonciers en vue d'en trouver des pistes de solutions.

Le mois de mars étant dédié à la femme, le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi, n'a pas voulu se dérober de cette tradition, la journée porte ouverte d'hier a été dédiée aux femmes précisément aux veuves et orphelins même si durant celle-ci, d'autres dossiers ont été traités.

Le premier cas à être traité par le ministre Félix Kabange Numbi et son équipe est celui d'une orpheline qui a hérité de la parcelle de son père. Cette parcelle située dans la commune de Kasa-vubu, explique son avocat Me Jean Jacques Lumedo, est aujourd'hui querellée entre l'héritière et une personne qui utilise des influences politiques. L'affaire est même portée en justice.

Un jugement a été prononcé en faveur de l'orpheline ordonnant le déguerpissement de ce quidam de la parcelle mais, poursuit Me Jean-Jacques Lumedo, grâce aux influences politiques dont bénéficie cet homme, il s'est fait obtenir un certificat d'enregistrement alors qu'il a été déguerpi plus de trois fois de cette parcelle. « Actuellement, cette personne s'est installée dans la parcelle par force », souligne l'avocat de l'orpheline qui, par ailleurs, se dit satisfait de la décision du ministre sur ce dossier. « Le ministre a dit qu'il va m'accompagner en bon père de famille pour équilibrer là où il y a déséquilibre. Une commission a été créée pour suivre ce dossier jusqu'à la récupération totale de cette parcelle. Nous devons tous soutenir cette orpheline pour qu'elle puisse récupérer sa parcelle ».

Le deuxième dossier à être examiné au cours de la journée porte ouverte d'hier est celui du Pasteur Kasongo Pemba. Celui -ci est propriétaire d'une parcelle dans la commune de Barumbu achetée par sa fille en bonne et due forme. Il détient même un certificat d'enregistrement. Contre toute attente, ce pasteur a perdu la quiétude de vivre dans sa parcelle parce qu'il y a un réseau maffieux qui veut la lui ravir. Il reçoit même des appels anonymes avec des menaces de mort. « J'ai tous les documents de cette parcelle même le certificat d'enregistrement et j'ai déposé mes documents partout pour la garantir, mais il y a un groupe de personnes qui veut me spolier la parcelle... ». Pour aider ce pasteur, Félix Kabange Numbi l'a confié à un conseiller pour qu'il l'accompagne dans toutes ses démarches.

Outre ces dossiers, deux autres cas ont été abordés. Il s'agit de Bongamo Kasongo qui sollicite l'implication personnelle du ministre des Affaires foncières dans son dossier de démolition brutale de plus de 150 maisons au quartier Musangu dans la commune de Mont-Ngafula. Le dossier de Tshomba Mongeni portant sur l'exécution bloquée.