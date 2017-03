Congo-Brazzaville: Vih/SIDA - Kinshasa accepte de prêter des antiretroviraux à Brazzaville

« Nous sommes satisfaits du geste de la RDC vis-à-vis du peuple frère du Congo, plus précisément d'une couche de citoyens vivant avec le VIH », a déclaré Aimé Ange Wilfrid Bininga qui a, par ailleurs, salué cette solidarité agissante entre les deux Etats. Le ministre Oly Ilunga Kalenga a, pour sa part, souhaité que cet esprit de collaboration, dans la surveillance épidémiologique et bien d'autres domaines soit préservé pour continuer à apporter des réponses aux problèmes qui peuvent subvenir à l'avenir.

Il était, en effet, porteur d'un important lot d'antirétroviraux. C'est le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, Aimé Ange Wilfrid Bininga, représentant la ministre de la Santé et de Population, qui a réceptionné le lot des médicaments après avoir paraphé l'accord, en présence de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Fatoumata Binta Diallo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.