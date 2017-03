Congo-Brazzaville: Vie des partis - Bokamba Yangouma, Adamo Mateta et Tsalissan Okombi se réconcilient

Dans une déclaration rendue publique le 15 mars à Brazzaville, la coordination des partis et groupements du Centre, représentée par Jean Michel Bokamba Yangouma, Luc Daniel Adamo Mateta, Digne Elvis Tsalissan Okombi, a décidé d'enterrer la hache de guerre.

Les trois signataires de cette déclaration disent avoir abandonné les querelles inutiles pour privilégier l'espace centriste au détriment de leurs intérêts individuels. De même, la coordination des partis du Centre envisage une nouvelle forme de gestion administrative du Centre plus rationnelle, plus ordonnée, plus unie et plus efficace.

Les partis et groupement du Centre ont pris l'option d'engager tous les responsables et militants de cet espace politique dans une nouvelle dynamique qui conduira inéluctablement cette plateforme vers les futures échéances électorales.

Les signataires ont indiqué en outre que cette réconciliation fait suite à plusieurs interpellations provenant aussi bien des divers horizons que de leur propre introspection. « Tout comme les autres composantes politiques de notre pays, l'espace centriste a été secoué ces derniers temps par un séisme politique de grande envergure qui a profondément entamé son fonctionnement et hypothéqué sa crédibilité », a précisé la déclaration.

A cet effet, a-t-elle indiqué, les partis et groupements du Centre ont présenté leurs excuses au président de la République, garant de l'ordre, de la paix et de l'unité nationale, d'une part, et au peuple congolais d'autre part, pour le désagrément qu'ils leur ont causé par la mauvaise gestion de l'espace centriste.