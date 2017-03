Congo-Brazzaville: REDD+ - La directrice de l'environnement à la Banque mondiale à Brazzaville pour impulser le processus

La directrice de l'environnement et des ressources humaines naturelles à la Banque mondiale, Julia Bucknall, séjourne à Brazzaville depuis le vendredi 17 mars. Elle est venue rassurer le Congo au sujet du financement promis par les partenaires au développement.

« La directrice Julia Bucknall rencontrera les autorités congolaises pour discuter de l'agenda du Projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts (Redd+), et des réformes qui permettraient à la République du Congo d'accéder aux fonds de 114 millions de dollars américains pour lesquels le pays s'est pré-qualifié », précise un communiqué de la Banque mondiale.

Cette visite qui intervient quelques jours après la signature le 09 mars à Oyo, de l'accord de création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, souligne le même communiqué, donnera l'opportunité de discuter de cet autre ambitieux projet de développement durable de la région. « La gestion durable des forêts et des ressources en eaux sont étroitement liées et peuvent assurément devenir le moteur d'une économie verte et bleue régionale », estime la Banque mondiale.

Julia Bucknall est experte en politique et planification environnementales ; elle a travaillé dans toutes les régions du monde sur les opérations et les connaissances en matière d'environnement, de gestion des ressources en eau, de changement climatique et d'énergie.

Son passage à Brazzaville constitue un signe d'encouragement et une opportunité pour le Congo. Depuis septembre 2016, le pays est passé de la phase de préparation du processus Redd+, à la deuxième dite d'investissement.

Il s'agit non seulement d'identifier et de mettre en œuvre des projets de terrain visant la réduction des émissions issues de la déforestation et la dégradation dans les secteurs forêts, agriculture, mines et énergie, mais également d'accroitre la capacité de séquestration de carbone, à travers le développement des plantations forestières.