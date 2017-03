Congo-Brazzaville: Zone économique Spéciale de Pointe-Noire - Alain Akouala Atipault et Zhou Chao parlent de la prochaine étape

Mourir et renaitre : tel peut être le sort actuel de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale… Plus »

Mis en place par le gouvernement chinois, le Fonds sino-africain de développement a pour but de favoriser le développement économique entre la Chine et l'Afrique. Lors du sommet Afrique-Chine de Johannesburg en décembre 2015, Pékin a annoncé 60 milliards de dollars d'aide pour le continent africain, essentiellement sous forme de prêts. Cette enveloppe doit financer des programmes de coopération notamment dans l'industrie. Une opportunité que compte bien saisir le Congo pour accélérer son développement.

Et de conclure: « la délégation qui a réaffirmé son optimisme sur la viabilité économique du processus de création de la ZES de Pointe-Noire viendra présenter le plan d'aménagement industriel et de planification de l'espace ».

Ajoutant: « L'opération d'identification des propriétaires et des biens va bientôt prendre fin. Puis, on rentrera dans une phase très importante qui est celle de l'enquête parcellaire pour vérifier de manière concordante les informations recueillies lors de l'enregistrement de l'identification ».

« Nous avons échangé sur l'opération d'identification des propriétaires et des biens qui se déroule actuellement à Pointe-Noire, et la prochaine étape du travail des experts chinois », a expliqué Alain Akouala Atipault.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.