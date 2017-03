Togo: Le payss présidera le CTS

Depuis la rentrée des classes en octobre pour l'année scolaire 2016-2017, enseignants et gouvernement sont… Plus »

Lors des travaux, les pays membres de l'organisation panafricaine ont insisté sur la nécessité d'entretenir les réseaux routiers via des Fonds dédiés, d'identifier de nouvelles formes de financement pour développer les infrastructures et sont convenus de réfléchir aux voies et moyens de renforcer l'activité portuaire et d'asseoir l'essor économique par la promotion des corridors routiers. Uns stratégie qui passe par un effort supplémentaire en faveur de l'intégration.

