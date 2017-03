Togo: Un immense espoir de transformation sociale

Depuis la rentrée des classes en octobre pour l'année scolaire 2016-2017, enseignants et gouvernement sont… Plus »

Pour l'année scolaire 2016-2017, selon les chiffres officiels, 304 écoles dans 22 préfectures disposent de cantines scolaires. Ce qui représente 89.867 bénéficiaires. Rien que dans les régions des Plateaux et des Savanes, plus de 50.000 écoliers reçoivent des repas gratuits.

L'objectif est de parvenir très rapidement à une couverture nationale de plus de 20%. Ce qui implique davantage de moyens et le concours des partenaires au développement car les investissements sont énormes.

On note ainsi un accroissement de 10% du nombre d'élèves dans les écoles bénéficiant de cantines et beaucoup plus d'assiduité. Les résultats de fin d'année l'attestent.

Ce phénomène est d'autant plus pernicieux qu'en éjectant, de manière précoce, du système éducatif, une bonne partie des enfants, il provoque un énorme gâchis de temps et de ressources, réduisant ainsi, de manière drastique, les performances escomptées.

