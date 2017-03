Ile Maurice: Clean Up Mauritius - Rodrigues, un exemple à suivre

Les villes et les villages se sont lancés dans une vaste opération de nettoyage du pays, depuis le 5 mars. Cela, dans le cadre de la campagne Clean Up Mauritius and Embellishment, qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver l'environnement de l'île. Mais pour Ken Fat Fong Suk Moon, maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, sans l'aide des citoyens, les autorités ne pourront pas nettoyer Maurice. Il ajoute que Rodrigues est un exemple à suivre, en termes de propreté.

Un message que de nombreux Mauriciens ont compris, comme à Quartier-Militaire, par exemple. Les villageois prennent eux-mêmes en main le nettoyage de la localité. Nundkumar Balloo, président du conseil de district de Moka, affirme que la campagne va bon train. «Nous ne sollicitons personne de l'extérieur pour nous aider pendant cette campagne. Nous faisons tout par nous-même », lance-t-il.

Néanmoins, la propreté de l'île, surtout au niveau des plages, laisserait encore à désirer selon Marie Giblot -Ducray, du collectif Aret Kokin Nu Laplaz. Par exemple, à la plage de Pomponette, le ramassage des ordures n'aurait pas été effectué depuis deux mois.

La campagne Clean Up Mauritius, qui regroupe les municipalités et les conseils de district, sera échelonnée jusqu'au 12 mars 2018 et peut-être même jusqu'en 2019. Cela, dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien.