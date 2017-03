Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «Si l'Inde finance le Metro Express, que demande-t-elle en retour ?»

Rezistans ek Alternativ a aussi mis l'accent sur le fléau de la drogue, qui prolifère en ce moment dans l'île. C'est Dylan Allagapen, autre responsable de ce mouvement politique, qui a tenu à s'exprimer sur les propos du Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur la peine de mort pour les trafiquants de drogue. «Nou, Rezistans ek Alternativ, nou kont penn de mor, ek nou trouv sa las de la par Pravind pou ki li vinn dir sa bann zafer-la», a-t-il déclaré. Dylan Allagapen a aussi lancé un défi au Premier ministre : «met lord dan to prop konsey dé minis avan !» Il trouve aussi que la proximité entre des suspects impliqués dans des affaires de drogue et les partis politiques est malsaine pour le pays.

Il s'est aussi attardé sur deux questions concernant ce projet. Premièrement, sur son mode de financement. «On sait que l'Inde nous a fait don de 10 milliards pour le Metro Express et que le gouvernement a annoncé que cela allait coûter environ 17 milliards, mais, se demande Michel Chiffonne, qui va financer le reste ? Et deuxièmement, si c'est l'Inde qui finance en partie ce projet, que va-t-elle demander à Maurice, en retour ?» Il ajoute que le public n'a pas été avisé, en grande partie, au sujet de beaucoup de choses, comme le coût du ticket ou les problèmes de pollution, par exemple.

