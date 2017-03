Ile Maurice: Le CID de Piton ouvre une enquête suite au cas d'incivisme à Calodyne

Ce qui s'est passé à Calodyne est très grave, ajoute le Dr Sooknundun. «Il y a des règlementations mais on ne les observe pas. Tous les hôpitaux devront avoir des incinérateurs», déclare le directeur de la Clinique du Nord. Cet établissement de santé possède un incinérateur et vient en aide à d'autres cliniques privées de l'île, précise-t-il.

Des prélèvements ont été effectués et plusieurs tonnes de déchets médicaux et domestiques ont été enlevées. À partir des prélèvements, la police et le ministère de la Santé vont démarrer leur enquête. Du côté du ministère, on déclare que «c'est totalement inacceptable et nous condamnons ces pratiques.»

Apres la découverte de déchets médicaux jetés dans la nature, vendredi 17 mars, à Calodyne, des éléments de la Special Mobile Force ; de la police de Grand Gaube ; du Central Investigation Division (CID) de Piton, sous la supervision du surintendant de police Cally ; de l'équipe du bureau sanitaire de Rivière-du-Rempart et des éléments du Scene of Crime Office étaient sur place, ce samedi matin. La police a en effet ouvert une enquête à ce sujet.

Copyright © 2017 L'Express.

