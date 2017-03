Congo-Kinshasa: Tout boucler en une semaine

Au lieu de distraire le monde entier avec la querelle pour le partage des postes, nos chers politiciens doivent se montrer à la hauteur des espoirs que le peuple a placés en eux. Présentement, la raison qui justifie la signature de l'Accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Or sur le terrain, le comportement de principaux acteurs démontre à suffisance qu'ils ne comprennent même pas le sens de leur combat politique.

Il est inadmissible que dans un pays où des milliers de citoyens meurent chaque jour, à cause des conditions de vie devenues intenables, des politiciens s'attardent sur l'accessoire. Rien que pour respecter les lois qu'elle a elle-même votées, la classe politique congolaise se montre intraitable. A la place, elle multiplie les actes de compromission et de reniements. Alors qu'à longueur des journées, tous prétendent parler au nom du peuple. Un peuple qui ne leur sert que de marchepied.

Les populations congolaises, elles, observent tous les faits et gestes. Et le moment venu, les sanctions tomberont. Chacun de ces « ventriotes » devra moissonner ce qu'ils auront semé.

Chers politiques, vous êtes avertis. Tout doit se terminer en une semaine, pas plus. Et la qualité du travail à abattre sous la médiation des évêques ne doit être édulcorée sous aucun prétexte.

