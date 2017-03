Algérie: Une semaine d'activités culturelles

Alger — Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par une diversité d'activités, liées au théâtre, la littérature et la poésie, les arts plastiques, le cinéma, la photographie d'Art et à la musique.

- Clôture samedi dans la ville des Issers à Boumerdes des Journées d'étude consacrées à l'oeuvre du dramaturge Abdelkader Alloula, animées par de nombreux universitaires, écrivains et critiques du 4eme art.

- Inauguration samedi à Alger par le plasticien et graphiste "Sneak", d'une installation alliant art pictural, graphisme, street art, calligraphie et musique sur des thèmes communs à l'Egypte ancienne et l'art urbain.

- Ouverture dimanche à la bibliothèque communale de Djanet du 10e salon du livre, prévu durant 17 jours, avec la participation de six Maisons d'édition et l'exposition de plus de 6.000 ouvrages dans divers domaines de la science et du savoir.

- Participation des documentaires franco-algériens "Samir dans la poussière" de Mohamed Ouzine et "Atlal" de Djamel Kerkar, à la 2e édition de "Jeune cinéma de la Méditerranée", prévu du 17 au 21 mars à Tunis.

- Ouverture samedi à Blida du premier Colloque international du Printemps blidéen de la poésie, prévu pour quatre jours et organisé par l'Entreprise de promotion artistique et activité culturelle (Epaac) de Blida, avec la participation de sept pays arabe.

- Ouverture dimanche à Oran du 11ème festival interculturel du conte populaire, prévu jusqu'au 18 mars, avec la participation de 25 conteurs algériens et étrangers sous le thème "Et si le goual m'était conté".

- Les romanciers algériens Abdelwahab Aissaoui, Amina Djermoune et Sabrina Benaziz, distingués au concours littéraire décerné par les Editions koweitiennes Souad Al-Sabah des trois premiers prix "Souad Al-Sabah de la création intellectuelle et artistique".

- Présentation mardi au Théâtre régional de Constantine (Trc) de la générale du monologue "Khedimkom Saber" de Saber Ayeche.

- Inauguration mardi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger de la 5e exposition internationale de la photographie, sous le thème "Une image, une femme" avec la participation de six pays, outre l'Algérie.

- Le jeune poète Chamsedine Boukeloua (22 ans) distingué mercredi du premier prix à la 3e édition du concours de poésie "Faris El Qawafi", organisé à la maison de la culture Mohamed Serraj de Skikda.

- Ouverture mercredi à la salle des fêtes du parc de loisirs de Sétif de la 7ème édition de la semaine nationale de l'Inchad avec les récitals des troupes locales "Ettourath" et "Angham".

- Participation des plasticiens Hamza Bounoua et Sadek Rahim, ainsi que l'artiste conceptuelle et vidéaste Atef Berredjem au 11e Art Dubaï, grande exposition d'art contemporain, prévue jusqu'au 18 mars aux Emirats Arabes Unis.

- Récital chaâbi animé jeudi à Alger, à l'Auditorium Aissa-Messaoudi de la Radio algérienne par une pléiade d'anciens et jeunes artiste dont Abdelkader Chaou, Dalila Naïm et Salem Lyès, à la mémoire de Amar Ezzahi, un des maîtres du genre, disparu le 30 novembre 2016.

- "Tacones Y Bordones", concert flamenco, animé vendredi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, par la Compagnie espagnole "Casa Patas".