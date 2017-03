Algérie: Célébration à Bouira de la Journée maghrébine de la Protection civile

Le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière italienne Eni ont posé samedi la première… Plus »

Des expositions sont organisées à cet effet pour informer le grand public sur les domaines d'intervention de ce corps, à travers notamment des exercices de simulation et l'exécution de manoeuvres par des équipes de la Protection civile, parallèlement à des tournois et autres activités sportives et culturelles prévues à la faveur de cette manifestation.

Il est également question à travers cette démarche, d' introduire une culture préventive et porter à la connaissance du public, l'importance vitale de la Protection civile dans la prévention, la sensibilisation, ainsi la maîtrise des mesures d'autoprotection en cas d'accidents et de catastrophes.

Alger — La Protection civile célèbre, samedi à Bouira, la Journée maghrébine de ce corps avec pour objectif d'attirer l'attention du public sur ses missions majeures, de sensibilisation et de prévention, en cas de catastrophes et d'accidents, indique un communiqué de la Protection civile.

