Algérie: Les maisons d'édition algériennes au Salon du livre de Paris et à la foire internationale du livre de Tunis

Plusieurs écrivains, hommes de lettres et poètes seront présents à cette manifestation et animeront des conférences sur différents sujets notamment "le développement du roman arabe" et "la religion, la politique et l'extrémisme dans le monde arabe".

La 33e édition de la foire internationale du livre de Tunis -organisée sous le thème "Nous lisons pour vivre deux fois"- verra quant à elle la participation de plus de 700 maisons d'édition de 29 pays notamment la Syrie, Sultanat d'Oman, les Etats Unis d'Amérique, la Grande Bretagne et l'Algérie.

Cette manifestation littéraire consacrera également un pavillon pour la littérature africaine subsaharienne intitulé "lire et écrire l'Afrique" en présence d'écrivains et romanciers venus de près de 12 pays africains.

