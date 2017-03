Maroc: SM le Roi pose la première pierre d'un Centre de réhabilitation psycho-sociale au CHU Ibn Rochd à Casablanca

Casablanca — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, samedi au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd à Casablanca, à la pose de la première pierre d'un Centre de réhabilitation psycho-sociale, un projet solidaire qui illustre, une fois de plus, l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain à la promotion du secteur de la santé, en général, et de la santé mentale, en particulier.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 14 millions de dirhams, ce projet, initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, vient conforter l'élan de cohésion et d'entraide que suscite la Campagne nationale de Solidarité (15 - 25 mars). Sa réalisation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action mené par la Fondation, visant à soutenir le secteur médical national, à travers le renforcement de l'offre médicale existante, l'amélioration de l'accès aux soins des populations les plus démunies, et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et des bénéficiaires.

Faisant partie intégrante du programme médico-social de proximité (2016 - 2020) de la région Casablanca-Settat, porté par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le futur Centre est destiné à prendre en charge les patients présentant un handicap psychique induit par des pathologies mentales graves et chroniques, en vue de réduire les effets délétères de ce handicap et de favoriser leur réintégration sociale et professionnelle.

Il permettra aux patients traités, estimés à plus de 1.300 par an, de rompre avec l'isolement provoqué par la pathologie mentale, comme il favorisera le développement de leurs capacités relationnelles, l'acquisition de certaines compétences professionnelles et l'amélioration de leur sentiment de bien-être.

Avec une superficie couverte de 1.820 m2, le Centre de réhabilitation psycho-sociale sera édifié au sein du Centre Psychiatrique Universitaire Ibn Rochd et comportera un pôle thérapeutique comportant des salles de psychologie, de psychiatrie, d'ergothérapie, d'observation et de repos, de groupe de parole, et une infirmerie. Il abritera également un pôle socio-éducatif (ateliers, salles de cours, d'expression corporelle et artistique, de sport, un salon de coiffure, une bibliothèque), un pôle administratif et un espace d'accueil et de convivialité.

Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Conseil régional de Casablanca-Settat et le Conseil préfectoral de Casablanca, le Centre de réhabilitation psycho-sociale sera géré par le service de psychiatrie du CHU Ibn Rochd en collaboration avec une association spécialisée.

Ce projet vient s'ajouter aux multiples initiatives médico-sociales menées par la Fondation et destinées au renforcement de la cartographie de l'offre de soins au niveau de la région, via notamment la création de Centres médicaux de proximité au quartier Sidi Moumen et à la ville nouvelle d'Errahma, et de Centres médicaux de proximité "spécifiques" à l'arrondissement Sidi Othmane (Centre de Santé de niveau II), et à l'arrondissement Moulay Rachid (Centre médico-psycho-social).