Cameroun: La ville de Bertoua sans eau

Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer le précieux liquide. Au moment où la saison sèche sévit avec acuité dans la région de l'Est, le liquide incolore inodore devient de plus en plus rare dans la région du bois et des pierres précieuses.

Les populations de la capitale régionale du soleil levant de manière particulière éprouvent toutes les difficultés pour se ravitailler en eau. Les élèves sont obligés de sacrifier les heures de sommeil et de révisions de cours pour se consacrer au ravitaillement de la maison en eau. « Quand on rentre de l'école le premier réflexe est d'aller à la source puiser de l'eau », nous confie Eugénie Zeinah, élève en classe de première A4 Espagnol. Boris Mfeugné du lycée technique de Bertoua Kpokolota d'ajouter : « on est obligé de se réveiller à 04 h du matin pour se rendre à la source mais on trouve toujours des longues files ».

L'absence de l'eau à Bertoua a favorisé le développement d'une activité qui n'est rien d'autre que la vente de l'eau. A l'aide des portes tous (pousse-pousse) les jeunes hommes ravitaillent les ménages en eau. « Pour éviter des tracasseries, nous sommes abonnés à un livreur d'eau. Il nous livre trois bidons de 20 litres tous les matins moyennant une somme de 200 FCfa le bidon », nous confie Emérentine Bissono, une infirmière.

Cette activité permet de nourrir son homme. « Ma famille et moi vivons grâce à la vente de l'eau. C'est la seule activité que je fais depuis des années ici à Bertoua », avoue Yerima Sabolo.

A côté de ces livreurs d'eau se greffent des détaillants d'eau qui de plus en plus sont nombreux dans la ville de Bertoua. « Nous vendons un gobelet d'eau à 10 FCfa et 100 FCfa pour une bouteille d'un litre et demi », explique César Olom un détaillant d'eau. Le problème d'eau se pose avec acuité à Bertoua car les installations que la Camerounaise des eaux (Cde) et la Cameroon water utilities (Camwater) ont hérité de la défunte Snec sont dépassées. Elles datent de 1974 alors que la ville a grandi, la population a été multipliée par quatre voir cinq mais les investissements n'ont pas suivi.

Pour pallier à ce déficit d'eau à Bertoua le Rotary Club a aménagé des sources où les populations peuvent se ravitailler en eau potable. « Ces sources du Rotary aident beaucoup les populations mais quelque chose doit être fait pour l'adduction d'eau dans la ville de Bertoua », suggère Sa Majesté Aiba Ngari, le Chef de canton Gbaya.

Du coté de la Cde et de la Camwater, on affirme que le gouvernement est très préoccupé par le problème d'eau qui se pose avec acuité dans la ville de Bertoua.

Les bailleurs de fond, notamment, la Banque Mondiale, le Fmi et l'Union européenne, pour ne citer que ceux-ci ont déjà effectué plusieurs missions d'évaluations à Bertoua.

Ces descentes leurs ont permis de palper les difficultés que les populations éprouvent au quotidien pour se procurer de l'eau potable.