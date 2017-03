Sénégal: Un candidat aux législatives françaises déroule sa campagne à Dakar

"Je ne cesse de dire au cours de ma campagne que les Français de l'étranger sont souvent perçus par les politiques français comme des citoyens de seconde zone, et les binationaux comme des citoyens de troisième zone, alors qu'en réalité ces gens représentent une richesse et une valeur pour nos nations", a déclaré Me Eibar.

"Je me présente à la députation des Français de l'étranger, dans la neuvième circonscription. Nous avons 11 députés de la diaspora à élire pour autant de circonscriptions", a expliqué Me Eibar lors d'une conférence de presse, vendredi, à Dakar.

Dakar — L'avocat Frederick Eibar, candidat indépendant de la neuvième circonscription française regroupant des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, déroule à Dakar sa campagne pour les élections législatives françaises prévues les 11 et 18 juin 2017.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.