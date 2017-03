Sénégal: Le groupe Wari gagne son procès contre Jeune Afrique et Ligne directe, propriété du Journal Enquête

Le même jugement rendu par la juridiction sénégalaise déclaré coupable le Directeur de Publication de Jeune Afrique du délit de diffamation publique et deux de ses rédacteurs coupables de complicité du même délit. Le Directeur de Publication de Jeune Afrique et ses complices rédacteurs ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis et écopent d'une amende de 2 millions de Fcfa ( 3000 Euros ). Confidentiel Afrique se réserve de publier in extenso les attestations de jugement rendu de la 2 ème Chambre correctionnelle sur l'affaire Wari contre ces deux publications.

Sur la base de deux ( 02 ) attestations de jugements rendus par la 2 ème Chambre correctionnelle, en possession de Confidentiel Afrique, la Cour d'appel de Dakar Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar en son attestation jugement rendu à la date du 15/02/ 2017 , a déclaré le Directeur de Publication de Ligne Directe coupable du délit de diffamation publique avec six d'emprisonnement assortis du sursis en application des articles 258, 261, 270 du code pénal et 704 du code de procédure pénale.

