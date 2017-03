Afrique Centrale: Fonds bleu pour le Bassin du Congo - Le pays confirme son adhésion

La signature solennelle du Cameroun porte à dix le nombre des pays membres, notamment l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Rwanda, le Tchad, et le Maroc, pays hôte de la Cop22. Pour l'heure, trois membres annoncés, -la Guinée Equatoriale, la Tanzanie et la Zambie-, n'ont pas encore signé le texte.

Sur l'initiative du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, le projet du Fonds bleu a été approuvé lors de la dernière conférence internationale sur le climat (Cop22) tenue au mois de novembre 2016, à Marrakech, au Maroc. Ce projet vise à promouvoir la gestion durable des eaux du fleuve Congo et de ses affluents dans la zone géographique de douze pays d'Afrique centrale et australe.

Réaffirmant la « ferme » détermination et volonté de son pays à impulser le mouvement, Philip Ngollé Ngwesse a souligné l'importance pour toutes les parties d'observer la feuille de route définie dans le Mémorandum. Mais aussi « que l'étalage entre les interventions du Fonds bleu et celles des institutions apparentées à l'instar de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha, soit bien articulée à travers des instruments... », a-t- il insisté.

