Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Clôture de l'atelier de formation des techniciens professionnels de l'A.A.S.D.P.A.C au module 45 SST

Clôturant ainsi les travaux de cette rencontre au nom du président de cette association Auguste Valairy Loko, Colin Mouendo coordonnateur général des activités de l'A.A.S.D.P.A.C, a rappelé qu'une formation constitue aussi un principe de consolidation et de renforcement des liens entre les membres d'une même équipe en vue de mutualiser les compétences et les expériences.

En plus du thème principal, diverses thématiques ont été abordées par les participants, à savoir porter secours (quand, comment, etc.), le rôle du secouriste ; que faire devant un accident ; mettre la victime en position latérale de sécurité(PLS) ; secourir un patient victime d'une perte de connaissance, d'une asphyxie, d'une hémorragie, d'un étouffement, d'un malaise.

Pour les membres de l'AASDPAC initiateurs de ces assises, ce séminaire se fixe quelques objectifs, notamment connaître le rôle et l'importance de porter secours à une victime ; savoir appliquer et maîtriser les gestes qui sauvent ; savoir faire le ramassage et le brancardage d'une victime ; comment maintenir les gestes de sauvetage et de secours jusqu'à l'arrivée des secours ou d'un spécialiste ; comment maîtriser les alertes jusqu'à la prise en charge par un spécialiste de santé.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.