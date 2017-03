Congo-Brazzaville: Vie associative - Amicale internationale nouvelle vision traversée par une crise

« Nos amis se sont trompés de voie. Cela peut arriver à chacun de nous. Nous les invitons à se ressaisir et à revenir sur la bonne voie. La démarche que nous avons entreprise s'inscrit dans le cadre de la réconciliation entre les membres de notre organisation qui ne parlent plus le même langage depuis un certain temps », a indiqué Serge Edgard Bonguelé.

Alain Niki Niki et Serge Edgard Bonguelé ont appelé les autres membres, se trouvant sous la mouvance de Rock Akindou, de venir s'associer à eux en vue de préparer l'assemblée générale extraordinaire dont le but, a-t-il rappelé, est de mettre en place les nouvelles instances dirigeantes de l'AINV.

