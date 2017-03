Ile Maurice: Rs 2 milliards de drogue saisie - Pravind Jugnauth mis en garde contre Dewdanee dans le passé

Maurice accueille plusieurs chefs d'État pendant le week-end du 18 et 19 mars, en vue de l'African Economic… Plus »

Faisant l'objet d'une interdiction de quitter le pays, Geanchand Dewdanee avait demandé la permission de partir en Inde du 11 au 28 janvier 2017. Il a dû fournir une caution de Rs 100 000. Il a également voyagé en Inde, au Bangladesh, à Madagascar, en Angleterre, en Malaisie, en Chine, au Népal, en France et à La Réunion, du 27 septembre 2016 au 15 novembre de la même année. Une somme de Rs 100 000 avait été soumise devant la cour intermédiaire par ce courtier maritime, qui a toujours été vu aux côtés de Pravind Jugnauth dans le cadre du procès MedPoint. De plus, lorsque Pravind Jugnauth avait remporté son appel, il tenait un drapeau du MSM.

Cet habitant de Poudre-d'Or est accusé d'avoir offert un pot-de-vin de Rs 200 au «Trainee Police Constable» Mottea afin que ce dernier annule une contravention routière. C'était le 1er avril 2011, à la rue La Reine, Port-Louis, que Geanchand Dewdanee, «Leading Hand» au ministère des Infrastructures publiques, aurait empêché le policier de faire son travail correctement. Il fait face à une accusation formelle de «bribery by public official» en vertu du Prevention of Corruption Act. Cinq témoins ont été assignés.

Même si notre interlocuteur ne fait pas partie du bureau politique (BP), il dit avoir appris que le nom de Dewdanee a été mentionné lors d'une réunion du politburo il y a six mois, et que sa proximité avec des leaders du parti est décriée. Mais l'agent du MSM dit ne pas connaître la suite.

