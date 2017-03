Congo-Kinshasa: Peinture - Deuxième expo "Sape na temps" de Dolet Malalu à l'espace Pictograma de Castellon

Plus d'une centaine de gens ont communié avec Dolet Malalu à travers ses tableaux, lors du vernissage de la deuxième expo "sape na temps", initiée par la commissaire de l'expo, Sylvie Sanchez Balaguer qui avait déjà organisé le premier événement en janvier dernier.

La deuxième exposition des tableaux de peinture de l'artiste rd-congolais Dolet Malalu avec le thème « Sape na temps » s'est déroulée dans la salle d'art de l'espace culturel Pictograma à Castellon, à quatre km de Villareal en Espagne. Le vernissage de cette expo a eu lieu, le 24 février 2017, sous la conduite de la commissaire de l'expo, Sylvie Sanchez Balaguer. L'on rappelle que l'œuvre picturale de Dolet Malalu se concentre sur feu la star de la rumba Papa Wemba, décédé sur scène au Femua en Abidjan en Côte d'Ivoire le 24 avril 2016.

Aussi, a-t-on noté, au cours de l'exposition, la performance et exhibition d'un sapeur, Blaise Mbuku, qui fut proche de Papa Wemba, ainsi que la présentation du dernier album posthume de Papa Wemba, « Forever ». L'exposition a connu un franc succès, avec plus ou moins cent cinquante personnes qui venaient par vague pendant trois heures pour admirer les tableaux de Dolet Malalu ; l'événement a été largement repris à la radio, la télé et dans les journaux locaux, permettant à des milliers d'espagnols de découvrir non seulement l'œuvre de Dolet Malalu, mais aussi de découvrir la « Sapologie » peinte par l'artiste congolais.

Rappelons-le, Dolet Malalu peint à Kinshasa et son art, comme il le déclare, « exprime la face cachée de la sape, notamment par son graphisme puéril et innocent, un peu comme si la sape était un jeu d'enfants auquel se livrent les sapeurs ». Pour lui, « La sape est au cœur de la vie des jeunes gens à Kinshasa, et en tant que phénomène de société, la sape influence considérablement la jeunesse kinoise ». « Ma peinture est une fresque brossée, non sans une pointe de cynisme de la société kinoise contemporaine », soutient le peintre qui s'intéresse à la sape depuis l'an 2000, quasiment vingt ans (1980) après la naissance de ce phénomène devenu pratiquement une idéologie avec Papa Wemba, Mumbele Stervos Niarkos, King Kester Emeneya, Djo Ballard, etc. Dolet Malalu pense que la sape renvoie à un échange culturel et au dialogue des peuples sur le sujet du vêtement, de l'accoutrement prétexte idéal pour le brassage des cultures.

Cette deuxième exposition, du reste réussie, s'inscrit dans la démarche entreprise par Sylvie Sanchez Balaguer de faire connaitre non seulement la sapologie peinte par Dolet Malalu sur ses tableaux, mais littéralement la culture rd-congolaise méconnue en Espagne. Et l'on apprend que Dolet Malalu a été choisi par le ministère de la Culture de RDC, parmi d'autres artistes, pour rendre hommage à Papa Wemba.