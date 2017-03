Maroc: M. Omar Kabbaj remet un message de condoléances de SM le Roi à la famille du Khalife général des Tidjanes Sy à Tivaouane

Le Khalife général des Tidjanes a hautement salué, à cet égard, les initiatives royales louables visant à promouvoir le continent africain, à leur tête la création de la fondation Mohammed VI des Oulémas africains, qui a permis d'accueillir de nombreux imams et prédicateurs africains, où ils sont formés sur les plans académique et professionnel.

Il s'agit également d'un signal fort qui témoigne de l'amour, de la fraternité, de la solidarité et de l'entraide du Maroc, Roi, gouvernement et peuple vis-à-vis du Sénégal, a-t-il ajouté.

M. Kabbaj, qui était à la tête d'une délégation marocaine et en compagnie du ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Taoufiq, et de l'ambassadeur du Royaume à Dakar, Taleb Barrada, a remis le message royal au nouveau khalife général de la famille Tidjane Sy, Cheikh Abdou Aziz Sy Al Amine, lors d'une cérémonie religieuse à laquelle assistaient de nombreux dignitaires de la famille Sy, des officiels sénégalais et plusieurs fidèles attroupés autour de la grande mosquée de Tivaouane.

